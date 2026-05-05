親のほうがあれこれ考えてしまう？「小学校への不安」 我が子が小学校に入学することは、うれしく楽しみではありますが、不安や心配なこともあるかと思います。 「うちの子、小学校でやっていけるのかな？」「ひとりで学校まで行ける？ 荷物の準備とかできる？」「授業中、ちゃんと座っていられる？」「お友だちと仲よくできるかな？」 入学前の段階では、親も具体的に対応することができないので、心配や不安もより大き