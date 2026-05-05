猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【A/a 遺伝子座の特徴】 黒キジor 黒い毛を生やす A/a 遺伝子座には２つの対立遺伝子があります。ひとつは毛色に黒キジ模様が入るA 遺伝子。もうひとつは真っ黒な毛を生やすa 遺伝子です。２つの遺伝子には優劣関係があり、A 遺伝子はa 遺伝子よりも優位です。 父と母からひとつずつ対立遺伝子を受け継ぐので、遺伝子型はAA 型、Aa 型、aa 型の３通りとなります。A 遺伝子がひとつでもあれ