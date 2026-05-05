2020年春から新型コロナウイルス感染症が流行すると、不要不急の外出を自粛するように繰り返し呼びかけられた。緊急事態宣言が発出されている期間中はもちろんのこと、そうでない時期も、観光やレジャー、会食などは当然として、友人と会うのも、帰省も、極力避けるべきものとされた。いったいどれだけ「ステイホーム」と叫ばれたことだろうか。それもこれも命を守るためだとされた。【写真を見る】東京で「八潮」と同じ事故は起