【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3ー0 広島サンダーズ（5月1日・男子CS準々決勝）【映像】グワンと落下する衝撃の軌道男子バレーの最高峰の戦いで、フランス代表選手が魅せた。急激に落下する“超縦回転”のサーブを沈めると、その衝撃の軌道に放送席の元日本代表やファンが驚愕の声をあげた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン4位のウルフドッグス名