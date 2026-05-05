歌手でタレントの研ナオコ（72）が、5日までに自身のブログを更新。初夏咲きの花が鮮やかな自宅のガーデニングを披露した。【写真】「お見事」「きれいに咲きましたね」研ナオコの自宅ミニテラスに咲くクレマチス研は「ミニテラスに クレマチス咲きました」と報告し、鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスが咲く様子を紹介。注意書きで「※アブラムシとナメクジ対策中です」と日々の手入れについても言及し、丁寧に育てられ