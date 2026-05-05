村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが４日（日本時間５日）、ヤンキースからＦＡとなっていたベテラン、ランダル・グリチャク外野手を１年契約で獲得得したとＭＬＢ公式などが発表した。グリチャクはＭＬＢ通算１１３２安打、２１２本塁打をマークした強打者。今季はヤンキースで開幕を迎えたが、打率１割台に低迷し４月末に４０人枠から外れ、ＦＡとなっていた。２０２３年にはシーズン中のトレードでロッキーズからエ