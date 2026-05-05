プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優・モデルの平祐奈（27）との姉妹ショットを公開した。【写真】「可愛すぎてキュン死」妹・祐奈との仲良し“姉妹ショット”を公開した平愛梨愛梨は「ずっと愛らしい妹」とのコメントとともに、アップでの2ショットを披露。少々かみ合わなかったものの、楽しげな姉妹のやり取りを伝えた。コメント