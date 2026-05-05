ダラス・マーベリックスは5月5日（現地時間4日）、球団社長兼代表代行（ガバナー代理としてリーグ会議や意思決定に関与する役職）としてマサイ・ウジリを招聘することで合意したと発表した。ニコ・ハリソン前GMの解任から約6カ月にわたる人選の末、優勝経験を持つトップエグゼクティブを招き入れることに成功した。 ウジリは、トロント・ラプターズを2018－19シーズンの優勝へ導いた