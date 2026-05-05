皆さん「アクアポニックス」をご存じでしょうか？水を循環させて「魚の陸上養殖」と「植物の栽培」を同時に行う新たな生産システムです。倉敷市では、このシステムの製造・販売を行う企業が、「事業の普及につながれば」と研究施設を公開しました。 【写真を見る】「魚の陸上養殖」と「植物の栽培」を同時に‼ 新たな生産システム「アクアポニックス」の見学施設がオープン【岡山】 （記者）「こちらの水槽では、ナ