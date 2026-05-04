近年、「最期は住み慣れた自宅で迎えたい」と考える方も増えています。しかし、在宅での看取りにはどのような準備が必要なのか、どんな医療が受けられるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか？ そこで、自宅で最期を迎えるために知っておきたいことについて、「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。 監修医師：市川 聡子（ハーモニークリニック） 医療法人明医研理事長。総合診療