韓国サッカー協会（KFA）が北中米ワールドカップを前に壮行試合を行わないことにした背景を自ら説明した。核心は明確だった。“見せかけ”よりも“成果”に集中するという選択だ。【関連】韓国の北中米W杯優勝確率「0.38％」KFAは4月30日、壮行試合を行わない理由を明らかにした。韓国代表が壮行試合を行わずにワールドカップ本大会に臨むのは1986年メキシコ大会以来初めてのことだ。2022年カタールW杯の前には、壮行試合としてア