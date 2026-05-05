名作ドラマには、耳に残る音楽がつきものである。視聴者の心に残る名曲には、どんな仕掛けがほどこされているのか。『医龍』や『機動戦士ガンダムUC』のBGMを手がけた人気作曲家が、その考えを明かす。※本稿は、作曲家の澤野弘之『錯覚の音』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。ドラマ『医龍』のテーマ曲を作るチャンスが舞い込んだ『医龍』の音楽制作を進めていたある日、選曲家がふと言った。「澤野くんも、テーマ曲