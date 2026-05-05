― ダウは557ドル安と続落、イラン情勢の緊迫化や原油高を警戒する売りが優勢 ― ＮＹダウ 48941.90 ( -557.37 ) Ｓ＆Ｐ500 7200.75 ( -29.37 ) ＮＡＳＤＡＱ 25067.80 ( -46.64 ) 米10年債利回り4.438 ( +0.069 ) ＮＹ(WTI)原油106.42 ( +4.48 ) ＮＹ金 4533.3 ( -111.2 ) ＶＩＸ指数18.29 ( +1.30 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59490 ( +70 ) シカゴ日経2