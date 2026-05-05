中国メディアの参考消息はこのほど、「中国では人工知能（AI）が急速に物理世界に進出している」とする米CNBCの記事を取り上げた。記事によると、中国のクラウド企業がこぞってOpenClawの宣伝に奔走する中、杭州のあるスタートアップ企業は、ユーザーがOpenClawのAIエージェントに音声コマンドを送信できるデバイス「EinClaw」を開発し、その最初の100台をこのほど出荷した。共同創設者のArvin Chen氏は杭州のオフィスで、このデバ