◇ナ・リーグロッキーズ−メッツ（2026年5月4日コロラド）ロッキーズの菅野智之投手（36）が4日（日本時間5日）、本拠地メッツ戦に今季4勝目を狙い先発登板。5回まで打者15人で無安打無失点の「ノーヒッター」と快投したが、6回に先頭打者のベンジに右中間にソロを浴びると、その後連続二塁打を許すなどして、2失点した1死二、三塁の場面で降板となった。そして2番手のヒルも打ち込まれ、6回途中4失点となった。2回まで