プロレスラー・フワちゃんが5日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の東出昌大（38）との最新ショットを披露した。「東出さんと山に行くって、結構人生レベルのバケットリストだったぞ！！」と報告。柔道男子の東京五輪柔道100キロ級金メダリストでプロレスラーのウルフアロンと一緒に4日スタートのABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00、全4回放送）に出演したことを明かした。「みんなで山でずっと過