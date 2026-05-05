小学生の頃、プロ野球選手がケガをしたニュースをよく目にした。骨折、肉離れ、じん帯損傷…。重大さが明確に分からなくても、「なんか、よくわかんないけど大変そうだなあ〜」、ぐらいに思っていたのは覚えている。その頃の自分を叱ってやりたい。アスリートがケガをして、競技ができなくなることが、どれだけつらいことか。この数カ月でその辛さを身に染みて感じた。巨人・リチャードは、開幕前のオープン戦で死球を受け、左