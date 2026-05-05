DeNAは3日のヤクルト戦で22安打、4日の広島戦で16安打と2試合続けて猛打がさく裂し、合計38安打と打線が絶好調だ。チームの連続3試合での合計最多安打記録は、大洋時代の90年8月4、5日の中日戦、7日巨人戦でマークした合計54安打（17安打→18安打→19安打）。今日5日の広島戦で16安打を放つと、36年ぶりの球団タイ記録となる。また、広島戦はここまで無傷の6連勝中。チームの同一カード開幕連勝記録は、横浜