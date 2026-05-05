◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）野球は失敗（しっぱい）の多いスポーツです。一流（いちりゅう）とされる3割打者でも10回のうち7回は失敗。守ればエラーがつきものです。投手のエラーは四球や死球です。19世紀、大リーグでは四球はエラーと記録されていました。阪神投手陣は四球7、死球1と8四死球を与（あた）えました。これまでセ・リーグで一番少ない78四死球、1試合平均で2・6個でしたが、こ