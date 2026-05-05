インスタグラムで公開ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。井上は自身のインスタグラムで、戦前から話題となっていた、この一戦の勝者に贈られるWBC特製リングの実物を公開している。光り輝いていた。井上は、自身のインスタグラムのストーリー機能を使って、特製リングの写真を公開。5つの王冠と、1