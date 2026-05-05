オリ森友哉の専属トレーナーが伝授…投球の安定感を高める体幹強化法投球時に足を上げた際、体がフラついて制球が定まらないと悩む野球少年は多い。バッティングや走塁も含め、野球の動作の多くは片足立ちの安定性が次の動きの質を左右する。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める久米健夫さんは「身体を思い通りに使えるかどうかが技術の土台になる」と語り、軸足を安定させるための「ハーフニーリングステップ」を紹