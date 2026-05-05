数シーズントレンドが続いているデニムアイテム。この春もまだまだ人気の兆しだけど「今季はどんなデニムを買おう？」と悩んでいるミドル世代も多いのでは。そんな大人女性におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】から登場したデニムパンツ。こなれ感のあるバレルシルエットで、シャレ見えしながら体型カバーも狙えそう。ぜひこの春の相棒にして。 シルエットで魅せる、今どきバレルパンツ 【