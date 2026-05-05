皆さんは、親戚付き合いの中で「そこまで言う？」と驚くようなお願いをされた経験はありませんか。特にお祝いごとに関しては、価値観の違いがはっきりと表れる場面でもありますよね。今回は、筆者の友人T子が体験した、義姉家族との新築祝いを巡る出来事をご紹介します。 どうして家族でここまで性格の違いが生まれるのか疑問 T子は、30代で3人の子どもを育てる主婦です。夫は温厚で家事にも協力的なため、家庭内は穏やかで