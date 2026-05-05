女優の水沢アキ(71)が4月29日に、自身のインスタグラムを更新。俳優の息子と画家の娘との3ショットを披露しすると、「美男美女すぎる」といった声があがった。 【写真】やっぱり似てる！親子3ショット 「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。20年ぶりの3人旅!!これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいました」と湖畔で笑顔を見せていた。 水