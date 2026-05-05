マンチェスター・シティ山下杏也加が“シティ色”にイメージチェンジしたイングランド女子1部マンチェスター・シティのGK山下杏也加（あやか）が髪色を“シティ色”にイメージチェンジした。シティは現地時間5月3日に第21節でリバプールと対戦。山下はMF長谷川唯、FW藤野あおばとともに先発に名を連ねた。対するリバプールでもMF長野風花とDF清水梨紗が先発。日本人5人が先発でピッチに立った。チームはリーグ制覇に向けて首