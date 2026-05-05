☆西武―ソフトバンク（１４：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、ソフトバンク＝松本晴ソフトバンクは西武との３連戦所詮を２―１０で落とし、２連敗。今季は西武戦２勝５敗と苦手としているが、そろそろ攻勢に出たいところ。５月５日は試合が開催された年は最近１０年で８勝０敗２分けと負けていないだけに相性のいい「こどもの日」に勝って流れを変えたいところだ。コロナウイルス感染拡大の影響で試合の開催がなかった２０