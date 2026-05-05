公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下ＰＧＡ）が主催する日本最古のプロトーナメント「第９３回日本プロゴルフ選手権センコーグループカップ」（報知新聞社後援）が、滋賀・日野町の蒲生ゴルフ倶楽部で５月２１日に開幕。プロゴルファーＮＯ１の称号をかけて４日間、熱い戦いが繰り広げられる。賞金総額１億５０００万円、優勝賞金３０００万円。日本最古のプロトーナメントが、５月２１日にいよいよ開幕する。今年の舞台と