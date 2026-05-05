ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。お天気コーナーで安住アナはスタジオから「南後さ〜ん」と同局の南後杏子アナに呼び掛けると、屋外中継の画面に映ったのは、なかやまきんに君だった。白いタンクトップ姿で登場し「どうも〜なかやまきんに君です。パワ〜」とおなじみのポーズを披露しＣＭに入った。ＣＭが明けると、きんに君