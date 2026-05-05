◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（４日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」で先発出場。日本人選手では４人目となる４試合連発に期待がかかる中、初回１死で迎えた第１打席は四球を選んで７試合連続出塁とした。レイズ先発はＮ・マルティネス投手（３５）。１８〜２０年に日本ハム、２１年にはソフトバンクで