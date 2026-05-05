吉本新喜劇のおしどり夫婦、吉田裕（47）前田真希（46）夫妻と、千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻が4日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」にゲスト出演。夫婦間の「結婚したら、聞いていた話と違う」問題について語り合った。結婚8年目の吉田夫妻には、司会のなるみ（53）が「真希ちゃんには、もっといい人が現れる。この2人は別れると思う」とキツい一発。その前田は「家族にナイショで（吉田が）旧車を買ったんですよ。