Netflix独占配信中の映画「戦いの向こう侍たちの記録2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」と、主題歌「果てなき夜を」フルバージョンのコラボPVが5日、Netflix公式YouTubeで公開された。今春WBCを8強で終えた日本代表の、戦いと連覇への重圧を記録したドキュメンタリー。主題歌はB’zのボーカル稲葉浩志（61）が書き下ろした。解禁されたコラボPVは映画本編の映像を使い、三木慎太郎監督が自ら編集・ディレクションを手がけた特別仕