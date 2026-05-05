昨夜（4日）、香川県高松市の民家で男が84歳の男性から現金4万7000円を奪い逃走する強盗事件がありました。警察は逃げた男の行方を追っています。 【地図】強盗事件があった高松市東山崎町 自宅のインターホンが鳴り玄関に行くと 警察によりますと、4日午後9時55分ごろ、高松市東山崎町の民家で男が84歳の男性の腕を掴んで「金を出せ」と要求し、現金4万7000円を奪い逃走しました。 自宅のインターホンが鳴り、男