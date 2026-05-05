なぜかツイていない日は、とことんツイていない。そんな“不運が連鎖する日”を経験したことはないだろうか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「不運に振り回されないための考え方」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）不運に振り回される人は「なぜ自