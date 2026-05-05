理不尽な相手に、わざわざ好かれようとしていないだろうか。人間関係のストレスの多くは、「いい人でいよう」とするほど増幅していく。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「ストレスを溜めないコツ」についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）イラっとしたら“即反撃”私が若い頃に勤めてい