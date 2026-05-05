健康を左右する要因は数多いが、その土台にあるのは筋肉の状態である。実は筋肉の量と質は、人生全体に影響する大きな問題だ。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）筋肉はただの見た目の問題ではない仕事のパフォーマ