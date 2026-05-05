群馬県渋川市できのう、交通違反の取り締まり中の警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、64歳の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。【写真を見る】交通違反取締中の男性警察官が停止に応じなかった車に引きずられ重傷殺人未遂などの容疑で64歳の男を逮捕群馬・渋川市きのう午後1時45分ごろ、渋川市伊香保町の路上で、近くを通りかかった男性から「警察官がひき逃げされたようだ」と119番通報があり、警察などが、路