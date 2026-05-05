◆米大リーグロッキーズ―メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、５回までは無安打投球を見せていたが、６回に先頭のベンジにソロを浴び、連続イニング無失点が「１５」で止まった。６回途中でリードを許して降板し、４勝目はならなかった。５回３分の１で６１球を投げ、３安打４失点、２四球１奪三振だった。防御率は