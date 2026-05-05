アメリカの首都・ワシントンで1人の男性が高さおよそ50メートルの橋のアーチによじ登り、イランとの戦闘を止めるよう抗議活動を続けています。報告「ワシントン市内なんですけど、高い橋の上、見えるでしょうか。人が立っています」アメリカメディアによると、この男性は今月1日からホワイトハウスにほど近い橋の上からトランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。男性は高さおよそ50メートルのアーチの上に