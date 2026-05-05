「何の連絡もないんですけども……」お笑いタレントの明石家さんまが、休養を発表したバナナマン・日村勇紀に言及した――。明石家さんま○「休めるときは、休んだほうがええ」「ホンマに正解」体調不良により、しばらくの休養を発表した日村。2日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、「最近は、芸能人もみんなちょこちょこ休んだり」と語ったさんまは、「日村なんかも、休むって。いつまで休むのか、