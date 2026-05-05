フジテレビの月９史上最高視聴率37.8％を記録したドラマ『ひとつ屋根の下』。江口洋介演じる柏木達也、通称「あんちゃん」を中心とした6人きょうだいの人情ドラマは、バブル崩壊後の日本人の荒んだ心にすっと沁み込んでいった。作中では、一家の次女・小梅に悲劇が訪れるシーンが描かれる。温かいホームドラマに、なぜショッキングな場面を導入したのか。同作演出家の永山耕三氏が自ら語った。【前編を読む】演出家が明かす、モン