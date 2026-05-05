「MUS（エムユーエス）」から、世界中で愛されるくまのプーさんをモチーフにした「Disney SERIES CREATED by MUS」WINNIE THE POOH COLLECTIONが2026年5月20日（水）より発売されます。物語の優しい世界観と、MUSらしい遊び心あるデザインが融合した特別なラインナップ。日常に笑顔とときめきを届けてくれる、心あたたまるコレクションです♡ 物語の名シーンを纏う特別デザイン 今回のコレク