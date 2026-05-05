◇ナ・リーグロッキーズ−メッツ（2026年5月4日コロラド）ロッキーズの菅野智之投手（36）が4日（日本時間5日）、本拠地メッツ戦に今季4勝目を狙い先発登板。5回まで打者15人で無安打無失点の「ノーヒッター」を継続している。2回まで打者6人を完全投球。3回に先頭打者のベンジに四球を与えたが、次打者のアルバレスを遊ゴロ併殺に仕留めた。その後は、4、5回も打者6人に封じた。直球は140キロ台後半も、多彩な変化