独特のポーズで真剣にガン見してくるポメラニアンの動画がInstagramに投稿され、75.3万回再生、4.2万いいねを記録した。「今にもお相撲取りそう」「おひかえなすってって言ってますね」と笑いの声が相次いだのは、9歳の美容室の看板犬マメすけくん。迫力満点のガン見が生まれた経緯を飼い主さんに聞いた。【別カット】「おひかえなすって」って言ってる...甘えん坊なのにメンチ顔が決まりすぎているマメすけくん――独特のポーズ