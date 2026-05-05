海南省はメーデー連休中、再び国内旅行の人気の目的地となり、観光客数が増加し、免税店の人気も急上昇しています。複数の免税店が次々とテーマ別の販促イベントをおこない、消費者を引き付けています。通常に比べて、メーデー連休中の消費者数は明らかに増加し、またこの期間の免税店の割引率は比較的大きく、香水や化粧品類、電子製品の販売が持続的に好調です。海口税関の統計によると、5月1〜2日に税関が監督管理した海南省の