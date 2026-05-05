4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏が、同日の西武戦に先発した徐若熙について言及した。徐若熙は来日初登板となった4月1日の楽天戦で6回無失点に抑え初勝利、続く4月8日の西武戦は初黒星も7回1失点に抑えた。しかし、4月17日のオリックス戦で2回途中7失点でノックアウト。それ以来の登板とった4日の西武戦も4回7失点で3敗目を喫した。平石氏は「まっすぐの強さはそんなに悪いと思