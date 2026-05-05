4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、同日の阪神戦でプロ初勝利を挙げた中日のドラフト1位・中西聖輝（青山学院大）について言及した。プロ3度目の登板となった中西は初回に3点を失ったが、2回以降は許した安打は1本のみ。7回・112球、3被安打、9奪三振、6四死球、3失点で嬉しいプロ初勝利。佐伯氏は「塁を賑わすところは変わっていないんですけど、初回に失点しましたが、その