ディズニー＆ピクサーの最新作『トイ・ストーリー5』のプライズ商品が、5月下旬から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。【写真】存在感がすごい！全長約63cmのバズぬいぐるみも■新キャラクター“リリーパッド”も登場今回、映画『トイ・ストーリー5』の公開に先駆け登場するのは、ぬいぐるみやフィギュアといった作品の世界観が楽しめるプライズアイテム。ラインナップには、全長約63cmの「超超BIGぬいぐるみ