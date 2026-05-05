参政党の神谷宗幣代表は来年春の統一地方選で、愛知県内で50人ほどの候補者擁立を目指す方針を明らかにしました。神谷宗幣代表：「愛知・静岡、ここの2つがしっかり取れれば、三重・岐阜にも流れてくる。愛知で取れるかどうかが、東海地域を決めます」参政党の神谷代表は統一地方選で全国で600人の擁立を目指すとしていて、4日、名古屋市で立候補を希望する人への説明会を開いたあと取材に応じました。愛知県内では2月の衆院