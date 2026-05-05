◆米大リーグロッキーズ―メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、５回終了時点で４８球のみで無安打無失点に抑える圧巻の投球を見せ、１５イニング連続無失点となった。悪天候が見込まれるため、前日３日（同４日）にプレーボールが３時間早まることが発表された一戦。菅野は初回、先頭のソトを初球のツーシームで三