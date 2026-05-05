ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。この日は、「こどもの日ＳＰ企画」として番組が事前に募集した１００人の子供を招待し「シマエナガ体操」を赤坂サカス前で披露した。その後、安住アナは子どもたちを引率しスタジオ見学を行った。進行を務める杉山真也アナと宇賀神メグアナが「関心度ランキング」のニュースを伝える途中に子